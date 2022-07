Chiara Ferragni ha replicato con un video su TikTok alla polemica che l’ha vista protagonista negli ultimi giorni.

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli ha scatenato una polemica contro Chiara Ferragni che, in un video su TikTok, aveva ammesso candidamente di rubare la biancheria dagli hotel. L’influencer ha replicato in queste ore sempre attraverso un video sulla nota piattaforma social. “Quando creano una polemica sul ‘furto’ di un accappatoio in hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”, ha scritto l’influencer, a cui nel video si sente dire: “Divertente, sì, ma non divertente ahah, divertente strano”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone per aver realizzato un video su TikTok dove ironizzava in merito al rubare la biancheria dagli hotel. Il video era stato condiviso anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che aveva scritto nelle sue stories: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria degli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti monouso”. A seguire, oltre a lei, in tanti si erano scagliati contro l’influencer, che ha deciso di replicare con un altro video su TikTok. La sua risposta basterà a placare le polemiche?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG