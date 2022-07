Stefano De Martino è tornato a parlare della sua vecchia fiamma, Emma Marrone, e ha svelato quali sarebbero oggi i loro rapporti.

Stefano De Martino ha vissuto un’importante storia d’amore con Emma Marrone ai tempi in cui entrambi, ancora non famosi, parteciparono ad Amici. Oggi Stefano si è affermato come ballerino e conduttore, Emma invece è diventata una delle cantanti più famose d’Italia. Al Corriere della Sera il marito di Belen Rodriguez è tornato a parlare del suo legame con la cantante affermando: “È una persona bellissima. […] La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista. Quando capita vado volentieri ai suoi concerti”.

Emma Marrone

Stefano De Martino: la confessione su Emma Marrone

I rapporti tra Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono interrotti pacificamente nonostante il legame si sia bruscamente interrotto per i tradimenti del ballerino con quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Belen Rodriguez.

Emma ha sempre riservato parole di stima verso il suo celebre ex e lo stesso ha fatto nei suoi confronti il ballerino, che l’ha definita “una persona bellissima”. I due quindi sarebbero rimasti buoni amici ma, dopo la storia con De Martino, Emma ha praticamente smesso di mostrarsi in pubblico con i partner avuti successivamente. Stefano invece si è sposato con Belen Rodriguez e ha avuto con lei suo figlio Santiago. I due, dopo diversi tira e molla, hanno annunciato da poco il loro ennesimo ritorno di fiamma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG