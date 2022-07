Attraverso un video su TikTok Chiara Ferragni ha candidamente ammesso di rubare la biancheria dagli hotel.

Chiara Ferragni ha realizzato un video ironico su TikTok nel quale ha ammesso candidamente di rubare la biancheria agli hotel. Selvaggia Lucarelli ha condiviso il video incriminato nelle sue stories e ha scritto: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono uso.”

Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni

Sta facendo discutere in queste ore il video condiviso su TikTok da Chiara Ferragni e nel quale l’influencer ammette candidamente di rubare la biancheria agli hotel. “Ditemi che voi non lo fate“, si sente dire all’influencer nella clip incriminata. In tanti, come Selvaggia Lucarelli, le hanno fatto notare che si tratterebbe di un reato e quindi non di una questione su cui è possibile scherzare (specie visto il grosso seguito avuto dall’imprenditrice digitale via social). Chiara Ferragni replicherà alle accuse nei suoi confronti?

Non è la prima volta che lei e suo marito Fedez vengono ripresi da Selvaggia Lucarelli e in un’occasione il rapper ha anche replicato contro la giornalista tramite social.

