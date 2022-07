Il rapper Fedez ha sbottato via social contro l’ennesimo attacco della giornalista Selvaggia Lucarelli via social.

Spesso Selvaggia Lucarelli ha criticato Fedez e sua moglie Chiara Ferragni attraverso i social. Nelle ultime ore la giornalista ha condiviso via social una frecciatina contro il rapper, che si è fatto scattare una foto con l’addetto alla sicurezza di Love Mi diventato una sorta di “meme vivente” sui social. Fedez non ha gradito la questione e ha tuonato:

“Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”, ha dichiarato rivolgendosi alla Lucarelli, e ancora: “Siccome sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia, oggi devi ringraziare che non c’è mia moglie a placarmi, potrei andare avanti all’infinito. Io e te non siamo così diversi da quello che credi. Non pensare di essere migliore di me. Forse dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto. O quando dici che io faccio schifo quando parlo del mio psicologo, per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica”.

Fedez

Fedez contro Selvaggia Lucarelli

Fedez ha tuonato contro Selvaggia Lucarelli che, attraverso i social, ha scagliato l’ennesima frecciatina nei suoi confronti. La giornalista replicherà alle parole del rapper nei suoi confronti? Al momento Fedez ha concluso il suo messaggio dicendosi “pentito” nell’aver perso tempo a infuriarsi contro una persona che per lui sarebbe inutile. “Dopo quello che mi è successo mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che il mondo e la vita mi ha dato a disposizione. Questa è una terribile perdita di tempo”, ha chiosato il rapper.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG