In queste ore è rimbalzato sui social un video dove si vede Silvio Berlusconi baciare sulla bocca la quasi moglie Marta Fascina.

Un video condiviso nelle stories via Instagram è rapidamente diventato virale: nelle immagini si vedono il Cavaliere Silvio Berlusconi mentre è intento a baciare Marta Fascina, con cui fa coppia fissa da quasi tre anni. Il video sarebbe stato realizzato da Massimo Boldi, a cui si sente incitare i due nella clip affermando: “Con la lingua!”.

Silvio Berlusconi bacia Marta Fascina

Non senza ironia, critiche e commenti, un video del bacio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina è rimbalzato sul web. I due stanno insieme da quasi tre anni e hanno sempre vissuto la loro liaison nel massimo riserbo. Lo scorso marzo – nonostante le smentite da parte del Cavaliere – hanno celebrato il loro amore alla presenza di amici e parenti, ma non si sarebbe trattato di un matrimonio ufficiale.

In tanti si chiedono cosa riserverà la coppia in futuro e, soprattutto, se ci saranno ulteriori novità in merito alla loro storia d’amore. Sulla questione per ora non è dato sapere di più e i due continuano a mantenere un profilo a dir poco basso per quanto riguarda la loro vita privata.

