La cantante Sabrina Salerno ha presentato per la prima volta sulle pagine di Chi suo figlio, Luca Maria Monti.

Sabrina Salerno ha un rapporto davvero speciale con suo figlio, Luca Maria Monti, e lei stessa ha svelato a Chi alcuni retroscena sul suo rapporto con il ragazzo: “È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico“. Le foto della cantante in compagnia di suo figlio hanno presto fatto il giro dei social e in tanti si sono complimentati con lei per la straordinaria bellezza di suo Luca.

Sabrina Salerno: la foto con il figlio

Sabrina Salerno ha un unico figlio, Luca, nato nel 2004 dal suo amore per l’imprenditore Enrico Monti. Luca è un amante dello sport e in particolare della boxe. “Al primo incontro credevo di svenire, non riuscivo neanche a distinguere chi era lui e chi era l’altro. Poi dal secondo incontro è andata meglio, anche se quando prende un pugno è come se lo prendessi io”, ha confessato a Chi Sabrina Salerno. La cantante ha confessato che suo figlio sarebbe estremamente riservato e in tanti si chiedono se prima o poi accetterà di partecipare a qualche programma tv. Nel frattempo, sui social, Luca sta facendo il pieno di like grazie alla sua straordinaria bellezza.

