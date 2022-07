Una volta lasciata l’Isola dei Famosi Mercedesz Henger ha deciso di replicare contro il suo ex, Lucas Peracchi.

Mentre Mercedesz Henger era all’Isola dei Famosi il suo ex, Lucas Peracchi, ha fatto dei commenti negativi sulla sua forma fisica affermando che stesse meglio quando era legata a lui (che lavora come personal trainer). Una volta rientrata in italia Mercedesz ha replicato contro l’ex fidanzato e tramite stories via social ha detto: “Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia.”

Mercedesz Henger contro Lucas Peracchi

Tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi i rapporti non sono finiti nel migliore dei modi e, una volta rientrata a casa, la figlia di Eva Henger ha tuonato contro l’ex fidanzato, che l’ha criticata per i suoi presunti “chili di troppo”. “In questo scatto era quando si allenava con me ed è un dato di fatto. Adesso potete vederla a L’Isola dei Famosi e datevi da soli delle risposte. Non mi alleno con lei da un anno e mezzo. Potrei esprimermi, ma non lo faccio, anche se è il mio lavoro. Non vorrei anche essere accusato di parerismo“, aveva dichiarato Peracchi tramite stories via social.

Oggi tra i due sembra che non ci sia più alcun rapporto e Mercedesz ha da poco svelato di aver chiarito con Edoardo Tavassi, con cui sembrava intenzionata a intraprendere una relazione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG