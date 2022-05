Lucas Peracchi, personal trainer ed ex fidanzato di Mercedesz Henger, ha scagliato una frecciatina infuocata contro la naufraga dell’Isola dei Famosi.

Le cose tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non sono finite nel migliore dei modi e, a Biccy.it, il personal trainer ha scagliato una frecciatina infuocata contro la naufraga che, secondo indiscrezioni, sarebbe giunta all’Isola da fidanzata (nonostante abbia mostrato un certo interesse verso Edoardo Tavassi).

“Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata. Detto ciò se fosse vero non mi stupirei. Se era davvero innamorata e adesso si è presa di un altro la cosa non mi stupisce, perché l’ha fatto anche con me. Mi ha lasciato e dopo 1 mese era in vacanza a Santorini con un altro”, ha dichiarato Peracchi.

A quanto pare le cose tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger non sono finite nel migliore dei modi e il personal trainer non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro la figlia di Eva Henger, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi. Lucas è tornato anche a scagliarsi contro la madre dell’ex fidanzata che, durante la sua relazione con la figlia, l’aveva accusato di presunte violenze contro le sue ex, motivo per cui lui ha dovuto fare i conti con insulti e pregiudizi per anni.

“La violenza sulle donne è gravissima e va condannata e combattuta. Però attenzione e muovere accuse senza sentire tutte le parti. Io ho passato davvero anni terribili, mi hanno insultato migliaia di persone. E ribadisco che ho perso lavori per cose che non ho mai fatto. Questa macchia forse l’avrò per tutta la vita. Non voglio portare rancore, ma che serva da esempio per altri. C’è chi fa gesti estremi in situazioni simili”, ha confessato Peracchi a Biccy. Mercedesz e Eva replicheranno alle sue parole?

