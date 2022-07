In un’intervista a Vanity Fair Fedez si è confessato, dalla malattia recentemente sconfitta all’amore per i figli.

Fedez si è raccontato a cuore aperto con Vanity Fair, a cui ha parlato di quante cose siano cambiate nella sua vita dopo la scoperta del tumore e il delicato intervento da lui subito per cercare di guarire. Il rapper ha anche rivelato che il suo unico scopo adesso sarebbe quello di vivere abbastanza a lungo da essere ricordato dai suoi figli e ha anche ammesso che, dopo Leone e Vittoria, gli piacerebbe avere almeno un altro bambino. “Nel 2032? Avrò 42 anni e farò ancora quello che faccio oggi. Però vorrei altri figli, di sicuro almeno un altro”, ha dichiarato.

Fedez: il desiderio di un altro figlio

Oggi Fedez ha ritrovato la serenità dopo il delicato intervento subito per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas. Il rapper è tornato alla sua vita di sempre, ma non ha nascosto di essere terrorizzato all’idea di morire e ha svelato quanto questo gli abbia fatto capire che non valga la pena sprecare un solo minuto del suo tempo. Il rapper ha anche dichiarato che buona parte del suo tempo libero è dedicata ai due figli, Leone e Vittoria, e ha confessato che sognerebbe di averne un terzo. Lui e Chiara Ferragni realizzeranno questo sogno?

