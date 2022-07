L’opinionista Sonia Bruganelli ha confessato quale idea avrebbe proposto agli autori del Grande Fratello Vip 7.

Dopo esser stata riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip 7 (questa volta al fianco di Orietta Berti e non più di Adriana Volpe) Sonia Bruganelli ha rivelato quale idea avrebbe proposto agli autori del programma ora che il reality show viene sempre prolungato. “Ormai con il fatto che in corsa entrano nuovi personaggi, il Grande Fratello può durare anche due anni. Io avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Però mi hanno detto che era troppo rischioso”, ha affermato a Facciamo finta che.

Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli: la donna incinta al GF Vip

Sonia Bruganelli ha confessato quella che sarebbe stata una sua idea in merito alla possibilità d’inserire una donna incinta nel cast del GF Vip. L’idea non è stata presa in considerazione dagli autori del programma per via dei troppi rischi ad essa collegati ed è probabile che a Sonia Bruganelli un’idea simile sia venuta quando, nelle scorse edizioni, alcune concorrenti (come Rosalinda Cannavò) hanno temuto di essere rimaste incinte. La fidanzata di Andrea Zenga infatti si fece portare un test di gravidanza proprio mentre si trovava nella casa del reality show, ma a seguire scoprì di non essere incinta.

