Eros Ramazzotti è stato paparazzato da Chi mentre a Mykonos spalmava la crema e abbracciava una donna misteriosa, che potrebbe essere la sua nuova fiamma. Il cantante non ha confermato né smentito l’indiscrezione e già un anno fa era stato avvistato in vacanza con una donna misteriosa (che lui stesso aveva affermato fosse soltanto un’amica).

Dopo le voci sul presunto ritorno di fiamma con Michelle Huzniker (sempre smentite) e dopo aver trovato un equilibrio con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti potrebbe aver finalmente trovato un nuovo amore? Sull’indiscrezione al momento non è dato sapere di più, ma il cantante è stato avvistato da Chi in atteggiamento complice con una misteriosa ragazza. In tanti sperano di saperne presto di più sulla questione, ma Eros è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata.

Dopo l’addio alla Pellegrinelli Eros Ramazzotti ha espresso il desiderio di restare single e trascorrere più tempo possibile con gli unici grandi amori della sua vita, i suoi tre figli (Aurora, avuta insieme a Michelle Hunziker, e Gabrio Tullio e Raffaella Maria, avuti proprio insieme a Marica Pellegrinelli).

