Reduce dall’esperienza a Uomini e Donne, Carmen Di Pietro ha confessato che sognerebbe di partecipare a Uomini e Donne. L’ex naufraga a tal proposito ha deciso di lanciare un appello a Maria De Filippi e ha detto a SuperGuida Tv: “Se andrei a Uomini e Donne per trovare l’amore? Certo che ci andrei. Facciamo un appello a Maria De Filippi, è una trasmissione che seguo tutti i giorni e che mi piace tanto. […] Luca Daffrè non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po’ di pancetta, non proprio i palestrati diciamo. Al momento non sono fidanzata, devo andarli a cercare con il lanternino. Se qualcuno mi dicesse dove stanno gli uomini io ci vado volentieri”.

Carmen Di Pietro: l’appello a Maria De Filippi

Carmen Di Pietro approderà a Uomini e donne in futuro? Al momento non è dato sapere se Maria De Filippi accoglierà la proposta della showgirl, ma in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più. Carmen Di Pietro ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi in compagnia del figlio Alessandro Iannoni e ha fatto sapere che in futuro le piacerebbe partecipare al programma anche con sua figlia Carmelina (oggi ancora minorenne). La produzione del reality show la accontenterà? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì.

