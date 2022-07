L’ex naufraga Mercedesz Henger ha risposto ad alcune domande dei fan e ha svelato cos’è il segno che ha sotto un occhio.

Complice l’assenza di trucco all’Isola dei Famosi, in molti hanno notato che Mercedesz Henger ha una grossa macchia di pelle chiara sotto un occhio. La stessa figlia di Eva Henger ha svelato che si tratterebbe di vitiligine, e ha detto: “Non va più via, ormai ci sono abituata di solito la copro con il fondotinta”. La vitiligine è una patologia della pelle che ha colpito molte altre celebrità, come Kasia Smutniak e Luca Onestini.

Mercedesz Henger: cos’è la macchia sull’occhio

Come altri vip anche Mercedesz Henger si è trovata a convivere con la vilitigene, una patologia che colpisce la produzione di melanina della pelle. L’ex naufraga ha svelato che ormai sarebbe abituata a convivere con questo genere di difetto estetico e ha assicurato che esso non le causerebbe alcuna preoccupazione. Mercedesz ha fatto sapere anche che di solito coprirebbe la macchia che ha sull’occhio con il fondotinta, e forse anche per questo molti dei suoi fan non se ne erano accorti finora.

Una volta rientrata in Italia Mercedesz ha potuto riabbracciare sua mamma Eva Henger, da poco dimessa dall’ospedale in cui ha trascorso oltre un mese.

