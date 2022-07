Valentina Ferragni ha deciso di seguire sua sorella Chiara Ferragni e partecipare alle sfilate di Parigi con un look a dir poco da capogiro.

Valentina Ferragni ha partecipato alla sfilata della maison Schiaparelli alla settimana dell’Alta moda di Parigi e lo ha fatto con un look firmato dalla famosa casa di moda e che non prevedeva l’utilizzo del reggiseno (ma solamente di un paio di copricapezzoli). Le immagini hanno presto fatto il giro dei social e Valentina ha conquistato i suoi fan con la sua straordinaria bellezza.

Valentina Ferragni senza reggiseno

Dopo sua sorella Chiara Ferragni anche Valentina Ferragni ha deciso d’indossare un look a dir poco da capogiro e durante l’ultima sfilata della maison Schiaparelli ha sfoggiato una camicia velata e niente reggiseno. Le foto hanno presto fatto il giro dei social, dove in molti hanno lodato (o criticato) la sorella minore della famosa influencer.

Come sua sorella Chiara Ferragni anche Valentina ha una grande passione per il mondo della moda e oggi si è affermata come influencer sia in Italia che all’estero. Nei mesi scorsi Valentina ha confessato ai fan di aver fatto i conti con alcuni problemi di salute e ha replicato contro chi l’ha criticata via social.

