Alcuni post di Sonia Bruganelli hanno fatto pensare ai fan a una presunta crisi tra lei e il marito, ma la notizia è stata smentita dalla conduttrice.

Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni riguardanti una presunta crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma la questione è stata smentita dai due diretti interessati attraverso un video sui social. Nella clip postata dalla conduttrice si vedono lei e il marito ballare nella loro casa di Formentera, sorridenti e spensierati.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la presunta crisi

Nessuna crisi in vista per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: i due si sono ritratti felici e spensierati mentre ballavano insieme. Nei giorni scorsi però alcuni messaggi della conduttrice hanno allarmato i fan. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai #life”, aveva scritto in un suo tweet, mentre in un altro aveva aggiunto: “L’amore non è mai quello che sembra; è spesso quel che sembra, ma non è”. I suoi messaggi saranno stati indirizzati contro qualcuno in particolare? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Nel frattempo, nelle ultime ore, Sonia Bruganelli è stata riconfermata a sorpresa come opinionista al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG