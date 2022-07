Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, ha dichiarato di aver sporto denuncia dopo aver ricevuto minacce e insulti via social.

Franco Bortuzzo si è recato dalle forze dell’ordine per sporgere denuncia dopo quanto accaduto negli scorsi mesi. Si dà il caso infatti che il papà di Manuel Bortuzzo abbia ricevuto minacce di morte e insulti, forse anche a seguito di quanto accaduto tra suo figlio Manuel e Lulù Selassié (che si sono lasciati poche settimane dopo la fine del GF Vip, sembra, proprio per via delle intromissioni di Franco nella loro relazione). Il papà di Brotuzzo non ha confermato l’indiscrezione, ma sui social ha scritto:

“Sono state raccolte molte notizie di reato tali da far denuncia. Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le vostre carognate”, ha avvertito, e ancora: “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora rendete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia”. “Curatevi e non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano all’odio. E lasciate gruppi che lo fanno e che verranno perseguiti”, ha chiosato.

Franco Bortuzzo: la denuncia

Franco Bortuzzo è a dir poco stufo delle minacce e degli insulti dei leoni da tastiera e così ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine per cercare di trovare una soluzione. A quanto pare il papà del nuotatore sarebbe stato vittima di episodi simili via social proprio dopo che suo figlio e Lulù Selassié si sono lasciati. La principessa etiope, in seguito all’accaduto, accusò Franco Bortuzzo di essersi intromesso nella relazione e ovviamente la questione ha fatto sì che contro di lui si scatenasse un vero e proprio finimondo. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

