Nicolas Vaporidis è stato il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi e, una volta rientrato in Italia, l’attore ha confessato come spenderà il montepremi da 100mila euro. “Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”, ha confessato l’attore, che ha anche sottolineato di non essere intenzionato – per adesso – a partecipare ad altri reality show.

Nicolas Vaporidis ha lasciato l’Isola dei Famosi e ha confessato che tornerà a Londra, dove ad attenderlo – oltre ai suoi ristoranti – vi è la fidanzata Ali, di cui l’attore ha confessato di essere più innamorato che mai. Sulla ragazza non si sa praticamente nulla ma durante la partecipazione di Vaporidis al reality show lei gli ha inviato una commovente lettera per esprimergli tutto il suo orgoglio. In tanti tra i fan dell’ex naufrago si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sulla relazione tra i due e se lui tornerà presto a mostrarsi in qualche programma tv.

