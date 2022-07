Aurora Ramazzotti è tornata a sfogarsi sui social per le critiche da lei ricevute in quanto “figlia di”.

Aurora Ramazzotti non ha mai fatto segreto di aver sofferto per le critiche da lei ricevute in quanto figlia di due celebrità. La questione ovviamente è stata più volte affrontata dalla figlia di Michelle Hunziker, accusata anche di essere una raccomandata a causa della sua carriera nel mondo della tv. In queste ore Aurora è stata vittima dell’ennesimo post contro di lei scritto da una pagina social, e così ha deciso di replicare sfogando la sua frustrazione attraverso i social:

“Quando ti esponi, sei un personaggio, le persone pensano che tu debba accettare per forza il rovescio della medaglia che è il fatto di non poter piacere a tutti, ma questo ragazzi non è il rovescio della medaglia, questo si chiama bullismo”, ha dichiarato nelle sue stories, e ancora: “È bullismo, e ad un certo punto uno si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare accettando questa cosa. Ps a te che stai guardando questo video e mi vuoi bene, ti voglio bene anch’io”.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: le critiche e lo sfogo

Aurora Ramazzotti si è sfogata via social contro le continue critiche da lei ricevute per via della sua carriera e per via dei suoi genitori. Aurora ha dichiarato che avrebbe deciso d’intraprendere questa carriera proprio per sfatare i pregiudizi sul suo conto ma ha anche dichiarato che, così facendo, avrebbe peggiorato la situazione. Oggi infatti molti la accusano di aver goduto dei suoi privilegi per fare carriera o la criticano per le sue capacità, paragonandole a quelle dei suoi genitori.

“Ho scelto questo percorso consapevole della difficoltà che avrebbe comportato per farmi vedere dalle persone per chi sono: così che avrebbero potuto conoscermi veramente e non per il pregiudizio di me*da che ho stampato sulla testa come una croce per sempre, ma purtroppo ho solo peggiorato la situazione” ha dichiarato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, nonostante tutto, ha deciso che continuerà a cercare di essere sempre sé stessa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG