Eros Ramazzotti è tornato a parlare del rapporto con Michelle Hunziker, con cui ha vissuto un grande amore (e che è madre di sua figlia Aurora).

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono tornati ad essere buoni amici e di recente il cantante ha voluto la showgirl e sua figlia Aurora nel videoclip della sua ultima canzone, Ama. Al Corriere della Sera il cantante ha confessato:

“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che, quando cambia natura, può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista”.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti: la confessione sull’amore per Michelle Hunziker

Di recente, a seguito dell’addio di Michelle Hunziker a Tomaso Trussardi, si è sentito parlare spesso di un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Eros Ramazzotti, che sarebbe rimasto accanto alla showgirl durante la sua difficile separazione dall’imprenditore. Ovviamente tra i due non è sbocciato alcun ritorno di fiamma ma, come specificato dal cantante, oggi esisterebbe tra loro solamente una splendida amicizia.

I due condividono l’amore per la figlia Aurora, e per questo non hanno mai smesso di sentirsi e di crescerla insieme. Eros Ramazzotti ha anche precisato di augurare alla sua ex moglie (oggi impegnata con Giovanni Angiolini) tutto il meglio per il suo futuro.

