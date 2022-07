Secondo indiscrezioni ora che lei e De Martino hanno ritrovato la serenità, Belen starebbe già pensando al terzo figlio.

Dopo la nascita di Santiago e della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez vorrebbe allargare ulteriormente la famiglia. La stessa showgirl ha confessato a Verissimo: “Vorrei il terzo figlio. Magari non ora, almeno tra due anni. Un terzo erede mi piacerebbe averlo perché in casa nostra siamo tre fratelli”. Ora che lei e De Martino hanno ritrovato la stabilità realizzeranno il loro sogno?

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: il desiderio del terzo figlio

Dopo alcuni tira e molla Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto a Stefano De Martino e, secondo indiscrezioni, la showgirl potrebbe essere pronta per avere il terzo figlio insieme al ballerino, padre di suo figlio Santiago.

Nel 2020 la coppia si era separata e nel 2021 la showgirl aveva avuto sua figlia, Luna Marì, insieme all’ex compagno Antonino Spinalbese. In tanti sono curiosi di sapere se davvero lei e Stefano annunceranno presto o tardi l’arrivo di un altro bebè e se convoleranno di nuovo a nozze per celebrare di nuovo il loro amore. Al momento la coppia non ha confermato i rumor in circolazione e i due cercano di tenersi il più possibile lontani dal gossip.

