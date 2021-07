Aurora Ramazzotti: “Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto amore”

Aurora Ramazzotti, negli scorsi giorni, ha risposto ad un proprio follower su Instagram, trattando un tema assai delicato che, per anni, ha segnato la propria esistenza. Ovvero la separazione, datata 2009, tra papà Eros e mamma Michelle Hunziker:

Meglio i genitori separati che insieme ma infelici. Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore. Io credo che il bambino se ne accorga. Per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione le sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no. Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore.

La giovane conduttrice ha altri 4 fratelli: Sole e Celeste nate dal matrimonio della madre con Tomaso Trussardi e Gabrio Tullio e Raffaela Maria, frutto dell’amore tra il padre e Marica Pellegrinelli.

Come tutte le famiglie allargate, Aurora sogna, un giorno non troppo lontano, di far incontrare tutti i fratelli (Fonte Corriere Della Sera):