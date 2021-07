Uomini e Donne, Giacomo Czerny ha rifiutato l’offerta di lavoro di Maria De Filippi

Giacomo Czerny, tronista dell’ultima edizione di ‘Uomini e Donne‘, intervistato dalla rivista ufficiale del programma di Canale 5, ha rivelato di aver rifiutato l’offerta di lavoro da parte di Maria De Filippi per amore di Martina Grado. A settembre, infatti, la coppia andrà a convivere a Milano:

Ci abbiamo riflettuto: tra settembre e ottobre vorremmo andare a vivere insieme. Stavamo pensando a Milano come punto di incontro. Abbiamo voglia di viverci questa storia a pieno, senza aspettare. Preferiamo buttarci, capire subito se tutto quello che stiamo provando ci porterà nella direzione giusta.

L’ex protagonista del dating show non è, per nulla, pentito della scelta che, comunque, potrebbe aprirgli nuove prospettive anche dal punto di vista professionale. E’ da considerare che non capita tutti i giorni ricevere una proposta da una delle regine della televisione italiane: