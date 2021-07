Giulia De Lellis si è vaccinata (foto e video)

Attraverso una serie di Instagram Stories, Giulia De Lellis ha comunicato, ai propri followers, di essersi vaccinata contro il Covid-19. Ecco il racconto che la giovane influencer ha affidato ai social:

Vi volevo dare una notizia molto importante: il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, che suda e anche se non si fa la foto. Poi funziona… spero che funzioni, cioè è reale anche se non scatti una foto. Io mi sono proprio dimenticata, non c’ho proprio pensato… non era una mia necessità in quel momento anche se ci ha pensato una strxnza di un’amica che in quel momento era lì insieme a me perché abbiamo prenotato insieme tra l’altro foto anche imbarazzante ma io non c’ho pensato, io avevo l’ansia, invidio chi va lì raggiante…

Io ero preoccupatissima non vi nascondo la mia ansia nel fare sta cosa, tutti i vaccini mi creano ansia, mi fa spavento un farmaco quindi… e quindi non ho fatto la foto, però vi giuro mi sono vaccinata, non sono stata neanche bene… mi hanno fatto una flebo. Dovrei avere qualche segno. Un po’ di ansia la comprendo la paura è normale, ma è una cosa che bisogna fare per bloccare questo virus che continua a disturbare la nostra vita.