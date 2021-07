Fabio Testi: “Ho una relazione segreta con una donna di 35 anni”

Fabio Testi, intervistato dal ‘Corriere della sera’, ad 80 anni compiuti, ha confessato di essere legato sentimentalmente ad una donna che ha 35 anni:

È normale per un attore avere tante relazioni, anche con attrici con cui stai sul set due-tre mesi e con cui giri scene d’amore. Ognuna di loro ha una sua storia, sono stato affascinato da tutte loro. Da un paio di mesi ho una relazione segreta con una donna di 35 anni. Ho già due divorzi dietro di me, tutto quello che arriva è in più. Certo la compagnia femminile mi piace e la cerco, e devo dire che ricevo ancora l’applauso…