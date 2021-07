Marco Bocci e Laura Chiatti stanno vivendo un momento poco felice nella loro vita di coppia. I due attori si sarebbero separati dopo sette anni di matrimonio. Nei giorni passati vi avevamo accennato che erano a un passo dal divorzio, ma la situazione si è complicata ulteriormente di recente.

Il protagonista di Squadra Antimafia e Solo si sarebbe trasferito al di fuori del tetto familiare. A dirlo al settimanale Nuovo, che già aveva riportato la notizia della presunta rottura, un’amica di Laura Chiatti, che ha dichiarato alla rivista: “Che io sappia conducono da tempo vite separate”.

Marco Bocci e Laura Chiatti si sono sposati il 5 luglio del 2014 e dal loro matrimonio sono nati nel 2015 Enea e l’anno successivo Pablo, in onore del poeta Pablo Neruda, che entrambi gli attori apprezzano.

La coppia sarebbe entrata in crisi in quanto l’attore avrebbe instaurato un feeling particolare con un collega sul set, mandando su tutte le furie la Chiatti, che sarebbe nota nell’ambiente per un carattere alquanto geloso e fumantino. Bocci pertanto si sarebbe trasferito altrove in attesa di prendere una decisione definitiva. Bocci sarebbe andato via di casa da circa tre mesi.

I due non hanno ancora parlato pubblicamente della vicenda, ma i più attenti avranno notato qualcosa a livello social. In occasione del settimo anniversario della coppia non ci sono state dediche da ambo le parti. Un silenzio che vale dunque più di mille parole.

In realtà nelle ultime ore Laura Chiatti ha postato una Storia su Instagram nella quale indossa una canotta da basket, con la didascalia “I regali azzeccati di Marco Bocci“. Potrebbe sembrare una mossa per simulare una pace apparente, tant’è che l’attore al momento non ha riportato alcun commento.

Nei prossimi giorni sicuramente sapremo se la crisi sia reale oppure si sia trattato di voci di corridoio.

Foto: account Instagram Marco Bocci