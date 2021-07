Temptation Island, Carlotta Adacher: “Alessandro Autera? Ci stiamo conoscendo”

Carlotta Adacher, una delle single protagoniste della nona edizione di ‘Temptation Island’, nelle scorse ore, ha risposto alle tante curiosità dei propri followers su Instagram. La giovane conduttrice, in particolare, ha rivelato di essere desiderosa di frequentare, lontano dal clamore mediatico, Alessandro Autera, tornato single dopo la fine della lunga relazione con Jessica Mascheroni:

Con Alessandro ci stiamo conoscendo, ci sentiamo tutti i giorni, lui è di Milano e io di Roma e per motivi miei personali non riusciamo a vederci, anche se breve la cosa dovrebbe cambiare. Quindi tranquilli, una frequentazione serve a questo, siamo due persone grandi, staremo a vedere come andrà.