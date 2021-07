Temptation Island, Jessica Mascheroni: “Alessandro Autera? Non vedo perché lasciare spazio all’odio”

A poche settimane dal termine delle registrazioni di ‘Temptation Island‘, Jessica Mascheroni, sulle pagine di ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rotto il silenzio sulla rottura con l’ormai ex fidanzato Alessandro Autera dopo il falò di confronto:

Quando Alessandro ha fatto le valige eravamo appena usciti dal programma ed eravamo ancora molto turbati. Con il senno di poi, abbiamo capito che è stato meglio così, che rimanere in buoni rapporti sarebbe stato importante. Le nostre famiglie si vogliono bene, noi ce ne vogliamo e non vedo perché lasciare spazio all’odio.

La donna, a distanza di giorni, avrebbe gestito, in maniera diversa, l’atto finale del suo viaggio nei sentimenti con l’ex compagno:

Tornando indietro gestirei in modo diverso il mio falò. Non sono riuscita ad essere me stessa. Alessandro mi ha attaccato senza lasciarmi il diritto di replica. Avrei voluto spigare il motivo del mio avvicinamento ad un’altra persona, facendogli capire le mancanze.