Temptation Island, il falò di confronto tra Manuela Carriero e Luciano Punzo (video)

Ieri sera, Manuela Carriero e Luciano Punzo hanno simulato un divertente falò di confronto in stile ‘Temptation Island‘. Da quando è tornata sui social, la bella pugliese ha dovuto fronteggiare le critiche degli haters per la sua nuova relazione. Il modello napoletano è stato accusato di essere pagato per far proseguire la sua favola d’amore lontano dalle telecamere.

Luciano: “Sei solo una casalinga”

Manuela: “Io sono una casalinga? E tu cosa sei? (ripetendo il gesto dello schiaffo a Stefano Sirena, ndb) Un attore! Avevo ragione, mi hai preso in giro, aveva ragione la gente”

I neo fidanzati, poi, hanno specificato che il siparietto è stato architettato per strappare qualche sorriso ai propri followers:

Luciano: “Specifichiamo una cosa, prima che arrivino commenti un po’ particolari. Il nostro falò è stato un falò per divertirci, per farci due risate”

Manuela: “Sì infatti ragazzi, per tutte quelle persone che dicono che Luciano finge, che è pagato per stare con me, che è un attore, che i nostri sentimenti non sono sinceri”.

Luciano: “Quindi il nostro falò era per le persone che dicono che siamo finti e che i miei sentimenti nei confronti di Manuela sono finti, ciao ragazzi!”

Durante la notte, Manuela e Luciano, ormai inseparabili, hanno intrapreso un viaggio da Brindisi a Napoli per trascorrere ancora qualche giorno assieme.