Donatella Rettore ha svelato via social di essere risultata positiva a Covid-19. L’annuncio della cantante ha fatto preoccupare i tanti fan, amici e colleghi che la seguono sui social e che, in queste ore, sono in attesa di avere sue notizie. “Non poteva mancare e proprio adesso sono: ‘Positiva e con sintomi’. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela… vi abbraccio, Rettore”, ha scritto la cantante.

Donatella Rettore positiva al Coronavirus

Tutti i concerti della Rettore in programma per questi giorni sono stati annullati e in tanti tra i fan della cantante sono in attesa di avere sue notizie dopo che lei stessa ha annunciato di avere dei sintomi del Covid e di essere risultata positiva. Quando era scoppiata la pandemia la cantante aveva rivelato che, a causa di alcuni problemi di salute, fosse impaziente di potersi sottoporre ai vaccini anti-Covid. “Non sono così anziana, ma sono comunque una ultrasessantenne con patologie. Sono talassemica e ho avuto una neoplasia al seno e vorrei essere vaccinata”, aveva dichiarato. In queste ore in tanto gli hanno inviato i loro messaggi di calore e di affetto sui social e sono in attesa di avere sue notizie.

