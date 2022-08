Vanessa Incontrada ha ufficializzato la sua crisi con lo storico compagno, Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

Da mesi si vocifera di una presunta crisi tra Vanessa Incontrada e il suo storico compagno, Rossano Laurini, e in un’intervista a Vanity Fair l’attrice spagnola ha finalmente confermato le voci in circolazione, definendosi “diversa” dalle colleghe Michelle Hunziker e Ilary Blasi, che hanno ufficializzato le loro separazioni con dei comunicati ufficiali. “Sono scelte, non so cosa sia meglio. Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita”, ha ammesso.

Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada: la crisi con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato del suo rapporto con il figlio Isal e ha messo in chiaro che oggi, con Rossano Laurini, le cose non starebbero più come una volta.

L’attrice ha anche ammesso che nel suo futuro sogna un figlio e una nuova passione: “Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva. In generale, non mi dò limiti. E nessuno dovrebbe darseli, una persona può decidere di fare quello che vuole”, ha dichiarato l’attrice dopo aver chiarito che la sua storia d’amore con lo storico compagno sia giunta definitivamente al capolinea.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG