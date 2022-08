Francesco Totti sarebbe stato avvistato per la seconda volta nei pressi dell’appartamento di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma.

Il settimanale Chi ha fatto sapere che per la seconda volta – dopo il suo annuncio di separazione da Ilary Blasi – Francesco Totti sarebbe stato avvistato nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi. Nel frattempo si vocifera che lui e l’ex moglie si siano visti a Sabaudia dove, dopo essersi scambiati le chiavi, si sarebbero dati un freddo cenno di saluto. Secondo indiscrezioni Ilary Blasi potrebbe presto andare in tv per chiarire i retroscena sul suo addio all’ex calciatore.

Francesco Totti

Francesco Totti di nuovo sotto la casa di Noemi Bocchi

Dopo aver annunciato la loro separazione con due comunicati ufficiali, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono chiusi nel massimo riserbo ma i gossip su di loro continuano ad avvicendarsi e a tenere il popolo della rete con il fiato sospeso. Ilary Blasi potrebbe – secondo i rumor in circolazione – recarsi presto in tv per parlare della sua crisi con l’ex Capitano, Totti invece sarebbe furioso per le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in merito a sua figlia Isabel (che secondo Chi avrebbe confessato a sua madre di aver conosciuto i figli di Noemi Bocchi).

In tanti tra i fan dell’ex coppia sono curiosi di conoscere ulteriori dettagli sulla loro separazione e molti credono che prima o poi i due torneranno insieme.

