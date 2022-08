Beatrice Valli ha deciso di replicare alle polemiche in corso in merito alle sue dichiarazioni sul reddito di cittadinanza.

Nei giorni scorsi Beatrice Valli ha risposto a un fan che le chiedeva come mai di questi tempi fosse così difficile trovare una baby sitter affermando che “la gente non ha voglia di lavorare” e dando la colpa al reddito di cittadinanza. Contro di lei si era quindi scatenata una bufera a cui, in queste ore, la moglie di Marco Fantini ha deciso di replicare:

“Volevo semplicemente dire che tante persone hanno bisogno di questi aiuti e sostegni economici e magari non riescono ad ottenerli. Per mille ragioni o motivi. Mi dispiace aver fatto pensare o credere che io sia distante dalla realtà e non comprenda il momento storico in cui viviamo e la difficoltà di tante persone”, ha dichiarato Beatrice Valli specificando di non essere affatto contraria al reddito di cittadinanza come molti hanno affermato.

Beatrice Valli: la replica per il reddito di cittadinanza

In molti hanno trovato fuori luogo alcune affermazioni fatte da Beatrice Valli in merito al reddito di cittadinanza e contro di lei si è scatenata una vera e propria bufera sui social.

L’influencer – che lo scorso mese è convolata a nozze con un’esclusiva cerimonia a Capri – ha deciso di replicare attraverso le sue stories via social, cercando di placare il polverone che si è scatenato contro di lei. “Purtroppo succede, e lo sappiamo tutti benissimo, che molte volte ci sono persone che se ne approfittano e si appropriano di vantaggi a discapito di chi ne ha realmente diritto e necessità”, ha detto. La sua risposta basterà a placare le polemiche?

