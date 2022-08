Giovanni Ciacci, che sarà concorrente al GF Vip 7, ha confessato per la prima volta di essere sieropositivo.

Giovanni Ciacci si è confessato in un’intima intervista a Chi dove, per la prima volta, ha rivelato di essere sieropositivo. “Sono sieropositivo e mi piacerebbe parlarne. Negli Anni ’80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero”, ha dichiarato Ciacci, entusiasta per la sua prossima esperienza tv nel reality show condotto da Signorini.

Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci è sieropositivo

Per la prima volta Giovanni Ciacci ha rivelato pubblicamente di essere sieropositivo.

Il famoso costumista dei vip ha dichiarato quanto oggi, grazie alle cure, la malattia non rappresenti più un pericolo mortale come un tempo ma ha anche dichiarato che lo stigma legato alla sieropositività lo abbia spesso ferito. Per questo Ciacci sarebbe intenzionato a parlarne al GF Vip, di cui sarà uno dei concorrenti. “Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”, ha dichiarato il costumista, che ha ringraziato l’amico Alfonso Signorini per avergli offerto la possibilità di approdare al GF Vip.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG