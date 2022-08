Secondo il settimanale Chi Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti avrebbero acquistato un test di gravidanza mentre si trovavano in Sardegna.

Un altro gossip bomba ha travolto in queste ore Michelle Hunziker e sua figlia, Aurora Ramazzotti: secondo Chi le due avrebbero acquistato un test di gravidanza in farmacia. Al momento non è dato sapere per chi fosse il test e la notizia non ha ricevuto né smentite né conferme.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Aurora: il test di gravidanza

Michelle Hunziekr e Aurora Ramazzotti stanno trascorrendo un periodo i vacanza in Sardegna e, secondo il settimanale di Alfonso Signorini, le due si sarebbero recate in farmacia per acquistare un test di gravidanza ma, ovviamente, non è dato sapere a chi esso fosse destinato.

Da alcuni mesi la showgirl svizzera avrebbe iniziato a frequentare il chirurgo Giovanni Angiolini, con cui sembra aver ritrovato la serenità dopo il suo addio a Tomaso Trussardi. Aurora Ramazzotti invece è legata da anni al suo primo grande amore, Goffredo Cerza, con cui convive a Milano. Presto una delle due annuncerà l’arrivo di un bebè? Per adesso sulla questione tutto tace e spesso in passato le due si sono viste costrette a smentire le indiscrezioni sulle loro presunte gravidanze.

