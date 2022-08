L’ex Ken Umano Jessica Alves ha completato il suo percorso di transizione e ha cercato di essere il più possibile simile a Barbie.

Jessica Alves – un tempo conosciuta come Rodrigo Alves o il Ken umano – ha dichiarato di aver completato il suo percorso di transizione e di essersi sottoposta a oltre 90 interventi chirurgici per assumere le sembianze di Barbie.

“Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”, ha dichiarato al programma This Morning.

Jessica Alves: le 90 operazioni

Al programma This Morning Jessica Alves ha confessato di aver speso 1 milione di sterline per trasformarsi definitivamente nella Barbie Umana e completare il suo percorso di transizione. Un tempo infatti il volto tv era conosciuto come il Ken Umano. Ad aggiungere retroscena che non mancheranno di suscitare polemiche e commenti, Alves ha anche affermato che in futuro si sottoporrà a un trapianto d’utero e cercherà di avere un figlio suo.

“So che si tratta di un intervento molto particolare, ma sogno di vivere l’esperienza della maternità”, aveva raccontato a Nuovo, e ancora: “Spero che mi nasca una femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della D’Urso”.

