Belen Rodriguez ha ritrovato la serenità accanto a Stefano De Martino e, secondo indiscrezioni, vorrebbe insieme a lui il suo terzo figlio.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano aver trovato per la seconda volta la serenità (i due erano tornati insieme una prima volta già nel 2019) e adesso, secondo i rumor in circolazione, la showgirl vorrebbe avere insieme a lui il suo terzo figlio. A Verissimo Belen non aveva fatto segreto di volere un terzo bambino dopo Santiago e Luna Marì, e anche il ballerino aveva ammesso di vedersi in futuro come il padre di due figli.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez vuole il terzo figlio

Belen Rodriguez deciderà di allargare la famiglia insieme a Stefano De Martino? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente nelle ultime ore, dopo che i due sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano baci appassionati a Ponza.

La coppia sarebbe tornata insieme lo scorso dicembre, pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì, la figlia avuta da Belen insieme ad Antonino Spinalbese. La showgirl era già madre di Santiago, avuto insieme a Stefano De Martino nel 2013. Per il momento la coppia ha preferito non svelare dettagli sulla sua storia d’amore, ma in tanti tra i loro fan sono curiosi di sapere se davvero i due decideranno di allargare la loro famiglia.

