Evelina Sgarbi era stata selezionata tra i papabili concorrenti del GF Vip 7 ma, a quanto pare, avrebbe rifiutato l’offerta per prendere parte al programma, mandando su tutte le furie suo padre, Vittorio Sgarbi. Lo stesso critico d’arte ha confessato a Novella 2000: “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”.

Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina

Vittorio Sgarbi si è scagliato contro sua figlia Evelina che, a quanto pare, ha rifiutato l’offerta per prendere parte al GF Vip. “Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista”, ha dichiarato il critico d’arte, e ancora: “Evelina ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del GF VIP non fosse degno di lei”. In queste ore sono stati confermati come concorrenti del programma Antonino Spinalbese e Giovanni Ciacci.

Per quanto riguarda Vittorio Sgarbi invece lo stesso critico d’arte ha svelato che non prenderebbe parte ad alcun reality show a meno che non dovesse essere pagato generosamente: “Posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi, che si aspetta di vedermi annuire dinanzi ad un cachet di 400 mila euro, anzi 800 mila. Avrei accettato solo per 2 milioni. Non intendo svendere il mio tempo. Ho impegni da sindaco, assessore e deputato”, ha affermato.

