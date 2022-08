In queste ore sui social è circolato un gossip in merito a una presunta liaison tra Manuel Bortuzzo e Cecilia Cantarano. L’influencer ha rotto il silenzio in merito alla vicenda.

Dopo che in queste ore è diventato sempre più insistente un gossip riguardante una presunta liaison di Manuel Bortuzzo e Cecilia Cantarano, l’influencer e TikToker è intervenuta via social smentendo l’indiscrezione: lei e Bortuzzo non si conoscerebbero neanche e lei si sarebbe recata a Castel Romano (dove sembrava fosse avvenuto l’avvistamento) in compagnia di un’amica e non dell’ex gieffino.

Cecilia Cantarano smentisce il gossip su Bortuzzo

Cecilia Cantarano ha smentito con fermezza le indiscrezioni riguardanti la sua presunta liaison con Manuel Bortuzzo. I due non si sarebbero mai visti né conosciuti e in queste ore lei si sarebbe recata all’Outlet di Castel Romano in compagnia di un’amica, e non del nuotatore (come molti hanno sostenuto).

“Ma a voi ve pare normale che vado a prende un caffè da starbucks co un’amica mia torno a casa e scopro de esse fidanzata con un ragazzo che non ho mai visto? ma state bene? tutto ok?”, ha tuonato la TikToker via social. Bortuzzo – che dopo la rottura da Lulù Selassié era stato avvistato in compagnia della sua ex – ha preferito non commentare l’indiscrezione.

