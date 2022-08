Il celebre attore Renato Pozzetto è stato ricoverato all’ospedale di Varese a seguito di un non meglio precisato malore.

Renato Pozzetto è stato ricoverato a Varese a seguito di un malore. Stando alle notizie riportate dall’Ansa sembra che le condizioni del celebre volto televisivo non siano preoccupanti e per questo Pozzetto potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore. Per il momento né lui né la sua famiglia hanno rilasciato comunicati in merito alla vicenda.

Renato Pozzetto

Renato Pozzetto ricoverato: le sue condizioni

Nelle ultime ore in tanti si sono preoccupati per le condizioni di salute di Renato Pozzetto, il celebre volto televisivo che ha compiuto 82 anni il 14 luglio scorso e che, nelle ultime ore, sarebbe stato ricoverato a causa di un non meglio precisato malore. Pozzetto sarebbe tutt’ora ricoverato nel reparto di medicina generale del nosocomio anche se le sue condizioni “sarebbero in miglioramento”.

Nonostante i suoi 82 anni Renato Pozzetto è ancora molto attivo nel mondo cinematografico: il suo ultimo film, Lei mi parla ancora, risale al 2021, e prima di questo vi è stato Ma che bella sorpresa, del 2015. L’attore ha due figli, Giacomo e Francesca, avuti dalla compianta moglie Brunella Gubler, scomparsa nel 2009.

