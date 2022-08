Francesco Totti non starebbe trascorrendo l’estate che sognava: l’attenzione dei paparazzi lo avrebbe costretto a stare lontano da Noemi.

Il settimanale Chi ha paparazzato Francesco Totti, visibilmente infastidito, sulla spiaggia di Sabaudia. A pochi metri di distanza dall’ex Capitano vi sarebbe Noemi Bocchi, la donna con cui avrebbe dato inizio a una liaison e che sarebbe impossibilitato a vedere proprio a causa della crescente attenzione mediatica nei suoi confronti. Come se non bastasse anche le cose tra lui e Ilary sarebbero precipitate.

Francesco Totti

Francesco Totti: l’estate senza Noemi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato il loro addio dopo 20 anni d’amore l’11 luglio scorso e, come era prevedibile, attorno ai due si è scatenato un circo mediatico che stenta a placarsi. Totti sta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia e Noemi Bocchi lo avrebbe raggiunto (in una casa lì vicino) ma sarebbe impossibilitata a incontrarlo per via delle incessanti attenzioni dei paparazzi.

Ilary nel frattempo sarebbe a dir poco gelida con il Pupone, che avrebbe incontrato a Sabaudia solo per lasciargli le chiavi della casa. Secondo indiscrezioni la conduttrice potrebbe recarsi in tv già a settembre per raccontare alcuni retroscena sulla fine della loro storia d’amore, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG