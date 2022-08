Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze all’insegna dell’amore e della famiglia, e ha confessato di essere ingrassata di ben 4 kg.

Belen Rodriguez è in vacanza con Stefano De Martino (con cui sembra aver ritrovato la felicità) e i figli Santiago e Luna Marì. Sui social la bella argentina ha messo in mostra le sue curve vertiginose con i fan e ha scritto ironica: “Nel frattempo ho presi 4 chili. Pure di felicità”.

Belen Rodriguez ingrassata: i motivi

Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze insieme alla sua piccola famiglia allargata: il marito Stefano – con è tornata insieme alcuni mesi fa per la seconda volta – il figlio Santiago, di 9 anni, e la piccola Luna Marì, la figlia che ha compiuto 1 anno il 12 luglio scorso e che la showgirl ha avuto durante la sua breve liaison con Antonino Spinalbese. Tutto sembra procedere liscio come l’olio per la bella argentina, che oggi accanto a Stefano sembra aver coronato il suo sogno d’amore.

Tra Belen e Spinalbese invece i rapporti sarebbero praticamente inesistenti e lo stesso hair stylist ha confessato che lui e Belen si sentirebbero unicamente per questioni inerenti la figlia Luna Marì. In tanti si chiedono se lei e De Martino allargheranno ulteriormente la famiglia in futuro.

