Ilary Blasi è in vacanza sulle Dolomiti e qualcuno l’avrebbe sentita parlare di Francesco Totti con una sua amica.

Una fonte anonima ha rivelato a Deianira Marzano (condividendo per altro alcune foto a riprova di quanto detto) di aver visto Ilary Blasi in compagnia di un’amica durante la sua vacanza sulle Dolomiti. La conduttrice – secondo la fonte – stava parlando con la donna della sua separazione da Totti e avrebbe affermato “di essersi ripresa tutte le sue cose”. La showgirl avrebbe anche aggiunto che in questo momento i figli sarebbero in vacanza con l’ex calciatore.

Ilary Blasi sulle Dolomiti

Dopo le vacanze in Tanzania e il breve soggiorno a Sabaudia, Ilary Blasi è partita per le Dolomiti. I figli della showgirl intanto sarebbero con quello che ormai è il suo ex marito, Francesco Totti, che nel frattempo sembra sia a Sabaudia e che, non troppo distante da lui, sia presente anche Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma.

Al momento né lui né Ilary hanno commentato i rumor in circolazione e in tanti tra i fan della coppia sono curiosi di saperne di più. Secondo indiscrezioni i due avrebbero già dei nuovi partner ma al momento entrambi hanno preferito mantenere il più totale riserbo sulla questione e sembra che non intendano uscire allo scoperto fino a quanto il divorzio non sarà ufficiale.

