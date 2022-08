Luca Argentero, in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, si sarebbe scagliato contro alcuni paparazzi.

Luca Argentero è da sempre contrario alle attenzioni morbose dei paparazzi e in queste ore, mentre si stava godendo la sua vacanza a Forte dei Marmi in compagnia della moglie Cristina Marino e della figlia Nina Speranza, l’attore si è scagliato proprio contro due fotografi che li stavano immortalando senza il loro consenso. Secondo Diva e Donna l’attore avrebbe alzato il dito medio contro i due reporter, intimando loro di allontanarsi.

Luca Argentero sta cercando di godersi un periodo di meritato riposo in compagnia della famiglia ma purtroppo, come spesso accade ai personaggi famosi, anche l’attore si è trovato a dover fare i conti con i paparazzi, attenti a immortalare ogni suo piccolo gesto in compagnia della moglie Cristina e della figlia Nina Speranza.

Già in passato i due attori si sono scagliati contro i paparazzi specificando di non gradire che fossero fatte foto alla loro bambina. I due avevano anche minacciato d’intraprendere azioni legali contro alcune famose riviste che avevano condiviso delle foto della figlia senza curarsi di coprire il suo volto e mancando quindi di rispetto alla sua privacy.

