Secondo indiscrezioni Francesco Totti e la presunta fiamma Noemi Bocchi avrebbero deciso quando uscire allo scoperto.

Da mesi circolano indiscrezioni riguardanti la presunta liaison tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e, ora che la separazione tra l’ex calciatore e Ilary Blasi è ufficiale, i rumor su lui e Noemi sono diventati sempre più insistenti. Secondo Chi la coppia attenderà che il divorzio tra Totti e Ilary sia ufficiale prima di uscire allo scoperto e pertanto ai fan dei due non resta che attendere.

Francesco Totti e Noemi: l’accordo

Secondo i rumor in circolazione Totti sarebbe a Sabaudia e Noemi Bocchi avrebbe affittato una casa poco distante da lui. La donna sarebbe stata anche avvistata mentre saliva a bordo di uno yacht di lusso, ma non è dato sapere se a bordo del mezzo fosse presente proprio l’ex calciatore. I due per ora hanno mantenuto un basso profilo, ma secondo Chi sarebbero pronti a uscire alla luce del sole non appena il divorzio tra Totti e Ilary dovesse essere ufficializzato.

I due vip avrebbero optato per una separazione lampo con negoziazione assistita, e pertanto in appena 1 mese la loro pratica dovrebbe concludersi. Per ora non è dato sapere se sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi e ai fan non resta che attendere per saperne di più.

