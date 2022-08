Alessia Marcuzzi ha svelato per la prima volta la terribile disavventura da cui l’avrebbe salvata Wilma Helena Faissol.

Alessia Marcuzzi ha svelato di aver rischiato di soffocare a causa di un boccone che le sarebbe andato di traverso. A salvarla sarebbe stata Wilma Helena Faissol, moglie del suo ex, Francesco Facchinetti.

Alessia Marcuzzi: l’incidente

Per la prima volta Alessia Marcuzzi ha raccontato ai fan dei social di aver vissuto attimi di vero e proprio terrore mentre si trovava in un ristorante con la sua famiglia. Un boccone sarebbe andato di traverso alla conduttrice che, nonostante gli sforzi, non sarebbe riuscita a respirare. A salvarla ci avrebbe pensato Wilma Helena Faissol, moglie del suo ex compagno, Francesco Facchinetti.

“Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire”, ha confessato ai fan dei social la conduttrice, che oggi ha un ottimo rapporto con il suo ex e con Wilma Helena Faissol.

