Dopo l’arrivo della piccola Anastasia (nata nel 2021) Ludovica Valli ha svelato di essere incinta del suo secondo bambino. La sorella di Beatrice Valli è più felice che mai. ma in un post via social ha lasciato intendere di aver vissuto enormi difficoltà prima di riuscire a restare incinta.

“Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare … è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”, ha scritto Ludovica via social.

Ludovica Valli è più felice che mai: molto presto lei e Gianmaria Di Gregorio diventeranno genitori per la seconda volta. I due hanno già una bambina, Anastasia, nata nel 2021. Ludovica Valli non ha fatto segreto di aver avuto difficoltà ad avere la sua prima figlia e adesso,sta per realizzare il sogno di avere un altro bambino grazie a quello che lei stessa ha definito il suo “secondo miracolo”. Per adesso l’influencer non è entrata nel merito di ciò che le è accaduto, ma ha affidato ai social un post fiume in cui ha raccontato tutte le sue emozioni difronte a questo momento tanto delicato.

