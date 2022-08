Aurora Ramazzotti ha dato alle sue fan sui social alcuni consigli bollenti per la loro “vita sotto le lenzuola”.

Più volte Aurora Ramazzotti ha utilizzato i canali social per dare consigli intimi ai suoi fan e questa volta ha deciso di rivolgersi direttamente al suo pubblico femminile, affermando che, per avere una vita sotto le lenzuola più soddisfacente, dovrebbero essere loro a dare consigli espliciti ai loro partner. “Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace perché così facendo, aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”, ha dichiarato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nelle sue stories.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: i consigli ai fan per la loro vita sotto le lenzuola

Dai giocattoli per adulti ai suggerimenti per una vita intima più appagante, Aurora Ramazzotti ha sempre cercato di sfoderare la sua sincerità via social. Questa volta la figlia di Michelle Hunziker e di Ramazzotti si è rivolta unicamente alle sue fan di genere femminile e ha dato loro indicazioni su come vivere una vita più soddisfacente sotto le lenzuola.

“Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito”, ha spiegato Aurora alle sue fan, e ancora: “Ok, fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia”.

