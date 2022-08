Beatrice Valli, finita nell’occhio del ciclone per le sue frasi sul reddito di cittadinanza, è stata travolta nuovamente dagli insulti.

Il pubblico dei social non ha gradito le ultime foto di Beatrice Valli che, dopo essersi espressa sul reddito di cittadinanza affermando che la gente “non avrebbe voglia di lavorare”, si è concessa una vacanza in barca con la sua famiglia. “Ma quanto lavorano questi due”, ha scritto un utente tra i commenti agli scatti dell’influencer, mentre un altro ha aggiunto: “Tutto l’anno come il resto del persone di questo mondo”. E ancora: “Ma, per caso, per fare sta vita, hai il reddito di cittadinanza?”.

Beatrice Valli: gli insulti per le sue foto in barca

Alcuni giorni fa Beatrice Valli è stata costretta a replicare a una bufera scoppiata in rete a causa di alcune sue dichiarazioni sul reddito di cittadinanza. In queste ore la polemica è scoppiata di nuovo quando l’influencer ha condiviso via social alcune foto delle sue vacanza in barca in compagnia del marito, Marco Fantini, e dei loro tre figli.

Beatrice ha poi sostenuto che alcuni degli account che l’hanno insultata sarebbero stati dei fake: “Sono persone che pagano per essere presenti su tutti i profili, per aumentare di followers! Se vedi sono in tutti i profili più seguiti. Ne ho bloccati tantissimi ve lo assicuro”, ha scritto tra i commenti al suo post l’influencer. La sua risposta basterà a placare le polemiche?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG