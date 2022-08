Secondo un rumor circolato in rete, Noemi Bocchi aspetterebbe un figlio da Totti e questo sarebbe stato la causa della rottura tra lui e Ilary.

Noemi Bocchi aspetta un bambino? Il rumor lanciato dal Corriere della Sera è solo l’ultimo dei clamorosi scoop che hanno travolto Francesco Totti nell’ultimo mese (ossia da quando ha ufficializzato la fine del suo matrimonio da Ilary Blasi). In tanti tra i fan dei social sono curiosi ed impazienti di saperne di più, ma per ora la notizia resta senza conferme.

Francesco Totti

Noemi Bocchi incinta? L’indiscrezione

Second un rumor riportato dal Corriere della Sera Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti, aspetterebbe un figlio proprio dall’ex Capitano della Roma. Noemi è stata paparazzata da Chi nelle ultime settimane con la pancia perfettamente piatta e nulla lasciava presagire un’imminente gravidanza.

Del resto lei e Totti sono stati bene attenti a proteggere la loro storia, e per il momento il calciatore e Ilary Blasi hanno svelato unicamente di voler risolvere la loro separazione in forma strettamente privata. La conduttrice nel frattempo sta trascorrendo le vacanze sulle Dolomiti, e sembra che i suoi figli siano rimasti in compagnia del padre a Sabaudia. Prima o poi i due si decideranno a parlare della loro separazione dopo 20 anni insieme?

