Fabrizio Corona ha organizzato una festa privata per suo figlio Carlos Maria e l’ex moglie Nina Moric non era presente.

Carlos Maria Corona oggi abita con suo padre Fabrizio Corona e, a quanto pare, i rapporti tra lui e sua madre Nina Moric non sarebbero dei migliori. In queste ore la modella ha affidato ai social un suo messaggio dedicato al figlio, che non vedrebbe già da diversi mesi. “Voglio che tu sappia che finché vivrò, sarai sempre nel mio cuore. SEI VIVO, DENTRO TI RESPIRO. Buon compleanno! Ti amo con tutto il cuore. Mi manchi da impazzire. Per tutta la felicità e i dolori che abbiamo avuto, prego che tu possa goderti il tuo compleanno come nessun altro”, ha scritto Nina Moric, che non ha mai mancato di sostenere pubblicamente il suo amore per il figlio.

Nina Moric

Nina Moric: il compleanno di Carlos Maria Corona

I rapporti tra Nina Moric e suo figlio Carlos Maria Corona si sarebbero bruscamente interrotti a causa della decisione del ragazzo di andare a vivere insieme al padre, Fabrizio Corona. Tra l’ex Re dei paparazzi e la modella croata non corre buon sangue e negli ultimi mesi i due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni via social.

In queste ore anche Corona ha voluto dedicare a suo figlio un messaggio d’auguri via social. “Non importa quello che è stato, non importa se la nostra vita è stata complessa e travagliata, non importa se sei dovuto crescere tra milioni di difficoltà, ciò che importa è che nonostante tutto sei la persona più pura e speciale che esista, che illumini tutto ciò che ti circonda e che ami follemente tutta la tua famiglia. Tutta. Auguri amore mio!”, ha scritto.

In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori sviluppi tra lui e Nina Moric e se la modella croata riuscirà a riallacciare i rapporti con suo figlio.

